YML файл для яндекс маркета

Здравствуйте,необходимо:

написать скрипт, формирующий динамически данные с описаниями товаров в формате YML для экспорта в Яндекс.Маркет(при добавлении новых товаров и категорий в интернет-магазин необходимо автоматическое добавление изменений на яндекс.маркет) и ваша помощь в регистрации маагазина на сервисе Яндек.Маркет, если потребуется.

Сайт построен на Joomla(Версия 1.5.15), интернет магазин на VirtueMart 1.1.4. Чем бюджетнее и короче срок выполнения задачи, тем лучше).

Сайт: http://yanmarka.ru