Доработка сайта на Django

Веб-программированиеЗавершен5 заявок219 просмотров
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Срочно требуется специалист по фреймфорку Django

Нужна доработка уже существующего сайта.

Django
12 лет назад
benefactor
Нариман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
linntroll
Павел 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Работа была сделана своевременно,качественно и профессионально.
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