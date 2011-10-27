Замена движка сайта chameleons.ru

Нужен программист на bitrix для исправления багов на проекте по ставке 7 у.е в час. И добавление Форума на сайт. Дальнейшее сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно заменить или переделать движок сайта http://www.chameleons.ru/, старый удалить, а новый настроить под человека не ориентирующегося в сайтах (под чайника). Чтобы он мог без проблем добавлять контент и фотографии для сайта.
Заранее благодарен.
Денис.
89636342011
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