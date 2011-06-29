Необходимо организовать прямой эфир на сайте с нескольких камер (тип Камеры на выбор исполнителя).

Необходима программа которая бы позволяла подключить и вывести на экран несколько изображений с каждой камеры. (Показано на рисунке 1 в приложении). Эта программа должна кодировать видео в *.flv и выдавать поток на сайт.

Потом на это видео можно накладывать поверх изображения формата *.psd как показано на рисунке 2 в приложении.

Результат работы должен выглядеть как на рисунке 3 в приложении.

Должна быть реализована возможность переключения между камерами и звук на видео.