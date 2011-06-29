Здравствуйте. Нужно заменить или переделать движок сайта http://www.chameleons.ru/, старый удалить, а новый настроить под человека не ориентирующегося в сайтах (под чайника). Чтобы он мог без проблем добавлять контент и фотографии для сайта. Заранее благодарен. Денис. 89636342011 [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо организовать прямой эфир на сайте с нескольких камер (тип Камеры на выбор исполнителя).
Необходима программа которая бы позволяла подключить и вывести на экран несколько изображений с каждой камеры. (Показано на рисунке 1 в приложении). Эта программа должна кодировать видео в *.flv и выдавать поток на сайт.
Потом на это видео можно накладывать поверх изображения формата *.psd как показано на рисунке 2 в приложении.
Результат работы должен выглядеть как на рисунке 3 в приложении.
Должна быть реализована возможность переключения между камерами и звук на видео.
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