Нужна помощь квалифицированного кодера PHP+CURL

Написал скрипт для перевода текста, используя translate.meta.ua

Но он работает у меня только без авторизации

Стоит сделать авторизацию - и перевод не получается

Надо найти проблему и объяснить в чем она была

Пожалуйста стучите сразу в скайп andrey_rogovsky, для грамотного кодера там дело минутное