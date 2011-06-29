Интернет-магазин на битриксе с интеграцией 1С

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Лицензия необходимой редакции (исходя из функционала) купим сами.

дизайн предоставим. нужна верстка, программирование:

функционал:

основной:

- интеграция с 1с 8.2. (база товаров, документооборот, счета и т.д.)

- рассылка по базе зарегистрированных клиентов

- личный кабинет с системой накопительных скидок (в зависимости от купленного объема автоматически/в ручном режиме предоставляется скидка)

- остальное стандарно (двух-уровневое меню, страница с товарами, страница карточка товара, корзина)

доп. фукнционал:

1. анализ покупателей - вместе с заказом приходит информация о том с какого поисковика и по какому запросу пришел покупатель на сайт

2. поиск по каталогу товаров (выборка по параметрам)

3. блоки "случайный товар" (рендом товара из базы), "новинки", "просмотренные товары"

нужен порядок цен на разработку сайта с основным функционалом и дополнительно по-пунктно стоимости доп. функционала.

12 лет назад
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Joomla+Virtuemart+VmFiltering меню

    Сайт _1bag.com.ua - верхнее меню - это интеграция VmFiltering (фильтра для виртумарта) и самого виртумарта - категория сумки работает правильно, а с остальными какой-то баг - я так понимаю, ошибка в выводе подкатегории VmFiltering ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash приложение для сайта

    Разработка флеш приложения для окраски разных комнат в разные цвета. Пример приложения можно глянуть по ссылочке ниже: http://www.bhg.com/app/coloraroom/member/index.jsp логин butt (или [email protected]) - пароль 12345 В двух словах необходимо приложение с помощью, которого можно будет менять цвета выбраных ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка или настройка чата для сайта

    Нужен чат для сайта радио-станции со следующим функционалом: 1. Стандартная чат комната, состоящая из списка пользователей с аватаром и ником, поля для ввода сообщения и списка сообщений. 2. Возможность приватной переписки с пользователем, в том же чате, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задачи для специалиста 1С-Битрикс

    Цель: запуск нового сайта на базе 1С-Битрикс. Дизайн готов: http://demo.logic-cell.ru/ Контент есть. Задачи: Установить движок. Наполнить сайт (перенести контент со старой версии сайта). Поисковая оптимизация. Ваши цены и сроки? На каком пакете Битрикс лучше сделать?

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прямой эфир на сайте

    Необходимо организовать прямой эфир на сайте с нескольких камер (тип Камеры на выбор исполнителя). Необходима программа которая бы позволяла подключить и вывести на экран несколько изображений с каждой камеры. (Показано на рисунке 1 в приложении). Эта ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка cms Magento

    Необходимо: доработка cms Magento &gt; 1. Добавить фильтр по цене в виде полоски (PRICE SLIDER) &gt; 2. На странице товара добавить увеличение картинки по скроллу мыши

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна помощь квалифицированного кодера PHP+CURL

    Написал скрипт для перевода текста, используя translate.meta.ua Но он работает у меня только без авторизации Стоит сделать авторизацию - и перевод не получается Надо найти проблему и объяснить в чем она была Пожалуйста стучите сразу в скайп andrey_rogovsky, для ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен торент-трекер

    Задача: 1)Нужен Торент-трекер с возможностью само наполнения (грабить с популярных трекеров) 2)Движок - впринципе на ваш выбор (душа лежит к DLE) 3)Дизайн - паблик От вас пример работы, сроки, цена

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Импорт прайс-листов для е-магазина

    Добрый день. Есть сайт е-магазина. На указанный е-мейл ежедневно приходят прайс-листы от поставщиков (формат .xls в архивах .zip, .rar). Что требуется реализовать на PHP: 1. Проверить наличие письма на указанном ящике. 2. Взять вложения, разархивировать. 3. Файлы .xls преобразовать в XML ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны доработки на сайта на AS3

    Есть сайт на флеше на движке http://www.cmsflashtemplate.com/ нужны некоторые доработки. требуюется человек хорошо разбирающийся в AS3, способный быстро и качествено производить нужные изменения. пишите почасовую оплату. что нужно будет конкретно изменять в личном разговоре

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад