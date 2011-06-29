Интернет-магазин на битриксе с интеграцией 1С

Сайт _1bag.com.ua - верхнее меню - это интеграция VmFiltering (фильтра для виртумарта) и самого виртумарта - категория сумки работает правильно, а с остальными какой-то баг - я так понимаю, ошибка в выводе подкатегории VmFiltering ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лицензия необходимой редакции (исходя из функционала) купим сами.
дизайн предоставим. нужна верстка, программирование:
функционал:
основной:
- интеграция с 1с 8.2. (база товаров, документооборот, счета и т.д.)
- рассылка по базе зарегистрированных клиентов
- личный кабинет с системой накопительных скидок (в зависимости от купленного объема автоматически/в ручном режиме предоставляется скидка)
- остальное стандарно (двух-уровневое меню, страница с товарами, страница карточка товара, корзина)
доп. фукнционал:
1. анализ покупателей - вместе с заказом приходит информация о том с какого поисковика и по какому запросу пришел покупатель на сайт
2. поиск по каталогу товаров (выборка по параметрам)
3. блоки "случайный товар" (рендом товара из базы), "новинки", "просмотренные товары"
нужен порядок цен на разработку сайта с основным функционалом и дополнительно по-пунктно стоимости доп. функционала.
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