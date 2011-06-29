PHP конвертор из xml в упрощенный html

Задача - написать функцию на php которая из файла xml делает файл содержащий упрощенный html

например:

base64AnimationData="eNrjYpZOzMvMTSzJzM9zSSxJBAAnVQVj" base64AnimationType="eNrjYndOy0mt0MtNLS5OTM/MS9fLzNdzLCpKrHTOz8lJTS7JzM/jZGQEAAtRDTo="

base64FilterData="eNrjYhZNy8wpSS1ySSxJBAAX5wQj"

base64FilterType="eNrjYndOy0mt0MtNLS5OTM/MS9fLzNdzLCpKrHTOz8lJTS7JzM/jZGbk4mYUTcvMKUktCqksSGXjdM/JL+dOyiktimRhgEr4Jeamsqle2H9h34UtFxsvbLqw9WLThV0XNggWlxSl5qWXZLCwcCfn5+QXsTRtnjkTrDmChYERANSlMSw="/>

заменяем на

Тест обернутый в tfl что то там

заменяем тупо на

Наши грузчики помогут погрузить и выгрузить вещи, спустить или поднять в многоэтажном доме,

собрать и разобрать мебель, упаковать, распаковать и разместить вещи, мебель и оборудование в помещении.

+ чуть усложнение. если в xml кусок текста оформлен тегом

то в конечном файле тоже внутри P будет B

теги которые будут в конечном файле:

img

br

p

strong

h1

a href=