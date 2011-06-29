PHP конвертор из xml в упрощенный html

Лицензия необходимой редакции (исходя из функционала) купим сами. дизайн предоставим. нужна верстка, программирование: функционал: основной: - интеграция с 1с 8.2. (база товаров, документооборот, счета и т.д.) - рассылка по базе зарегистрированных клиентов - личный кабинет с системой накопительных скидок (в зависимости ...
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Задача - написать функцию на php которая из файла xml делает файл содержащий упрощенный html
например:
base64AnimationData="eNrjYpZOzMvMTSzJzM9zSSxJBAAnVQVj" base64AnimationType="eNrjYndOy0mt0MtNLS5OTM/MS9fLzNdzLCpKrHTOz8lJTS7JzM/jZGQEAAtRDTo="
base64FilterData="eNrjYhZNy8wpSS1ySSxJBAAX5wQj"
base64FilterType="eNrjYndOy0mt0MtNLS5OTM/MS9fLzNdzLCpKrHTOz8lJTS7JzM/jZGbk4mYUTcvMKUktCqksSGXjdM/JL+dOyiktimRhgEr4Jeamsqle2H9h34UtFxsvbLqw9WLThV0XNggWlxSl5qWXZLCwcCfn5+QXsTRtnjkTrDmChYERANSlMSw="/>
заменяем на
Тест обернутый в tfl что то там
заменяем тупо на
Наши грузчики помогут погрузить и выгрузить вещи, спустить или поднять в многоэтажном доме,
собрать и разобрать мебель, упаковать, распаковать и разместить вещи, мебель и оборудование в помещении.
+ чуть усложнение. если в xml кусок текста оформлен тегом
то в конечном файле тоже внутри P будет B
теги которые будут в конечном файле:
img
br
p
strong
h1
a href=
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