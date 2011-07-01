Исправление скриптов Virtuemart

Веб-программированиеЗавершен3 заявки145 просмотров
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В магазине VirtueMart 1.1.4 на Joomla 1.5.22 пропало изображение кнопки "Купить", а также изображения кнопок "+" и "-". Есть подозрения, что это связано с изменениями у хостера (т.к. хостер обновлял железо), а сайт в это время не менялся и не правился. Сами картинки в нужных папках лежат, но не отображаются в броузере.

Сейчас хостер также предъявляет претензии, что сайт нагружает сервер, хотя раньше этого не было. В общем, нужна помощь. Прикладываю файл с адресом и скриншотами. Нужно разобраться.

Virtuemart
12 лет назад
sergsap
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
12 лет назад
$20
3 дня
В миг подвердтил мои подозрения относительно изменившихся настроек хостера и быстро решил проблему, за что спасибо ). Надеюсь еще поработаем
Прекрасный заказчик, рекомендую!
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