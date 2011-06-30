Создание скриптов для онлайн гаданий

Разработка флеш приложения для окраски разных комнат в разные цвета. Пример приложения можно глянуть по ссылочке ниже: http://www.bhg.com/app/coloraroom/member/index.jsp логин butt (или [email protected]) - пароль 12345 В двух словах необходимо приложение с помощью, которого можно будет менять цвета выбраных ...