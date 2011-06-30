Создание скриптов для онлайн гаданий

Для доработки функционала развлекательного сайта нужен программист на ASP.net Оплата сдельная, по факту выполнения этапов доработки. При успешной работе – договоримся о постоянном улучшении сайта. Желательно опыт работы. Присылайте контакты и портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы скрипты для онлайн гаданий для сайта на друпале. Например, такие гадания: Гадание по книге перемен,
Гадание Таро, Гадание на рунах, любовные гадания.
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