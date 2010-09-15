Создание сайта совместных покупок

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка288 просмотров
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Нужно создать простой сайт для совместных покупок. На сайте можно создавать предложения (ЛОТЫ) совместной покупки – объявления об организации совместных покупок. И пользователи могут подписываться на участие в предложениях.

предпочтительное использование CodeIgniter

в процессе разработки нужно утверждение схемы базы данных и общего дизайна приложения

можно отдельно разработать дизайн а отдельно сам функционал – принимаются оценки как от дизайнеров так и от разработчиков

ТЗ в прикрепленном файле

сроки не критичны – если можно сделать чуть дольше но дешевле – это приветствуется

просьба указывать стоимость и сроки

13 лет назад
traffic11
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Lixachev
Дима 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
1 день
Хороший вменяемый дизайнер - впечатлила скорость реакции на все пожелания к изменениям. вносил изменения быстрее чем я успевал их просмотреть. цены очень демократичные рекомендую
Очень доволен работой с Андреем. он всегда был на связи. правил задачу, вовремя оплатил работу. Всем рекомендую!
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