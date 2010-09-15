Создание сайта совместных покупок

Задача - выполнить разработку нового шаблона (темы) для сайта outofworld.net Уже есть: 1. Нарисованный дизайн (psd) 2. Верстка дизайна 3. ТЗ на проект (подробное со скетчами страниц) Нужно сделать: 1. Создать шаблон (тему) под WP3 2. Интегрировать шаблон в существующий сайт 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать простой сайт для совместных покупок. На сайте можно создавать предложения (ЛОТЫ) совместной покупки – объявления об организации совместных покупок. И пользователи могут подписываться на участие в предложениях.
предпочтительное использование CodeIgniter
в процессе разработки нужно утверждение схемы базы данных и общего дизайна приложения
можно отдельно разработать дизайн а отдельно сам функционал – принимаются оценки как от дизайнеров так и от разработчиков
ТЗ в прикрепленном файле
сроки не критичны – если можно сделать чуть дольше но дешевле – это приветствуется
просьба указывать стоимость и сроки
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