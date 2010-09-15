Создание сайта совместных покупок

Нужно создать простой сайт для совместных покупок. На сайте можно создавать предложения (ЛОТЫ) совместной покупки – объявления об организации совместных покупок. И пользователи могут подписываться на участие в предложениях.

предпочтительное использование CodeIgniter

в процессе разработки нужно утверждение схемы базы данных и общего дизайна приложения

можно отдельно разработать дизайн а отдельно сам функционал – принимаются оценки как от дизайнеров так и от разработчиков

ТЗ в прикрепленном файле

сроки не критичны – если можно сделать чуть дольше но дешевле – это приветствуется

просьба указывать стоимость и сроки