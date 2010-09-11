Сайт-визитка

$150
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок252 просмотра
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Требуется создание сайта-визитки по след. тематике: изготовление и продажа бытовок (блок-контейнеров).

Кол-во страниц 6 (продукция, цены, о компании, контакты, доставка, заказ). На одной из страниц нужно сделать online калькулятор стоимости с формой для отправки заказа на email.

Проект срочный. Желательно уже в понедельник предоставить варианта дизайна в виде jpg для утверждения. Поэтому просьба учитывать этот фактор и не браться, если знаете что не успеете выполнить.

В итоге сайт должен работать на какой-либо из бесплатных CMS для возможности наполнения контентом.

Оплата поэтапная. 50% после предоставления варианта дизайна и 50% после запуска сайта на хостинге. Ориентировочный срок выполнения проекта 5 дней.

13 лет назад
webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Andrey_Kyrilkov
Андрей 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
13 лет назад
$150
1 день
Выполнил только часть работы (сделал дизайн сайта в jpg). После того как от заказчика были получены замечания по дизайну на связь так и не вышел. Ждал 3 дня. При этом Андрей появлялся и на сайте и в аське, и получил мое письмо с замечаниями на доработку (пришло уведомление о прочтении). Больше ждать, к сожалению, не могу. При этом как и договаривались я отправил предоплату в размере чуть больше 50%. Выполненная работа на мой взгляд далеко не столько стоит.
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