Сайт-визитка

Требуется создание сайта-визитки по след. тематике: изготовление и продажа бытовок (блок-контейнеров).

Кол-во страниц 6 (продукция, цены, о компании, контакты, доставка, заказ). На одной из страниц нужно сделать online калькулятор стоимости с формой для отправки заказа на email.

Проект срочный. Желательно уже в понедельник предоставить варианта дизайна в виде jpg для утверждения. Поэтому просьба учитывать этот фактор и не браться, если знаете что не успеете выполнить.

В итоге сайт должен работать на какой-либо из бесплатных CMS для возможности наполнения контентом.

Оплата поэтапная. 50% после предоставления варианта дизайна и 50% после запуска сайта на хостинге. Ориентировочный срок выполнения проекта 5 дней.