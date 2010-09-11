Сайт-визитка

Задача - выполнить разработку нового шаблона (темы) для сайта outofworld.net Уже есть: 1. Нарисованный дизайн (psd) 2. Верстка дизайна 3. ТЗ на проект (подробное со скетчами страниц) Нужно сделать: 1. Создать шаблон (тему) под WP3 2. Интегрировать шаблон в существующий сайт 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта-визитки по след. тематике: изготовление и продажа бытовок (блок-контейнеров).
Кол-во страниц 6 (продукция, цены, о компании, контакты, доставка, заказ). На одной из страниц нужно сделать online калькулятор стоимости с формой для отправки заказа на email.
Проект срочный. Желательно уже в понедельник предоставить варианта дизайна в виде jpg для утверждения. Поэтому просьба учитывать этот фактор и не браться, если знаете что не успеете выполнить.
В итоге сайт должен работать на какой-либо из бесплатных CMS для возможности наполнения контентом.
Оплата поэтапная. 50% после предоставления варианта дизайна и 50% после запуска сайта на хостинге. Ориентировочный срок выполнения проекта 5 дней.
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