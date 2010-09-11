Медицинский инфо-сайт

Требуется создать сайт страховой тематики. За примерный ориентир можно принять www.mirkasko.ru. Основные требуемые моменты: - возможность расчета стоимости страховки КАСКО онлайн по 6-8 компаниям - разработать дизайн - возможность регистрации новых пользователей и наличие у них личного кабинета на ...
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Интересует создание сайта медецинские услуги .лечение и отдых в израиле
в таком варианте примерно
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