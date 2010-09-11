Медицинский инфо-сайт

Уважаемые пользователи. Требуется исполнитель на простую работу. Нужно сделать сайт с дизайном под ключ для малого хостинг-проекта. Дизайн что то вроде как у _http://hvosting.ua/ и http://www.rusonyx.ru/ . ВНИМАНИЕ Сайт должен нести только информативную часть. т.е. никаких whois, регистрации доменов, ...