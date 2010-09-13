Разработать интернет-магазин услуг на InSales

На основе существующего сайта (http://www.bsline.ru/) необходимо разработать новый, который в то же время будет представлять из себя интернет- магазин услуг компании. То есть в качестве товара в магазине будут выступать услуги. Необходима полная реализация, начиная от дизайна, заканчивая привязкой к системе интернет- магазина InSales (http://www.insales.ru/). Основная задача сайта - продажа услуг компании.

Подробности в приложении:

Оплата по-факту только через Яндекс.Деньги.