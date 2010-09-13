Создание сайтов-сателлитов

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок257 просмотров
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Требуется создать несколько небольших простеньких сайтов направленности ЗОЖ под СУ Joomla

Цель - передача веса на центральный.

Ответ писать в виде стоимости работы за 1 сайт.

13 лет назад
Den43
Денис 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
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