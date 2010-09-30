Городской портал на Drupal

$1000
Сайты «под ключ»Завершен6 заявок303 просмотра
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Здравствуйте, ув. Фрилансеры и Студии!)

Нужно создать городской портал на Drupal.

Будут следующие проекты в портале:

1) Каталог сайтов 2) Организации 3) Новости 4) Недвижимость

5) Авто 6) Афиша 7) Доска объявлений 8) Форум IPB 9) ГорСправка

10) Голосования 11) Фото города 12) Видео города 13) Песни про город

14) Погода 15) Работа. Аккаунт на сайте - почта, возможно использовать скрипт b1gmail

Оплата по факту сделанный работы!

С уважением,

Владимир

Drupal
13 лет назад
daniweb
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
-s-AINT_Ness
Антон 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
13 лет назад
$800
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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