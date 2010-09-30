Требуется разработка и верстка (дизайн свой) информационно-социального портала на JomSocial (joomla) и её компонентах, также скорей всего потребуется небольшая доработка этой системы под нужды портала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ув. Фрилансеры и Студии!)
Нужно создать городской портал на Drupal.
Будут следующие проекты в портале:
1) Каталог сайтов 2) Организации 3) Новости 4) Недвижимость
5) Авто 6) Афиша 7) Доска объявлений 8) Форум IPB 9) ГорСправка
10) Голосования 11) Фото города 12) Видео города 13) Песни про город
14) Погода 15) Работа. Аккаунт на сайте - почта, возможно использовать скрипт b1gmail
Оплата по факту сделанный работы!
С уважением,
Владимир
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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