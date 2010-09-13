Требуется разработка и верстка (дизайн свой) информационно-социального портала на JomSocial (joomla) и её компонентах, также скорей всего потребуется небольшая доработка этой системы под нужды портала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Казино с партнеркой.
Собственно лобби (дизайн, флеш), серверная часть (статистики, управление игроками, новости, правила, управление играми, финансы, биллинг, партнерка)
2 рулетки
5 игровых автоматов.
Опыт в создание инет казино обязатльный.
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