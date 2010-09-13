Казино

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки176 просмотров
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Казино с партнеркой.

Собственно лобби (дизайн, флеш), серверная часть (статистики, управление игроками, новости, правила, управление играми, финансы, биллинг, партнерка)

2 рулетки

5 игровых автоматов.

Опыт в создание инет казино обязатльный.

13 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
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