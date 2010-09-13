Сайт с элементами каталога + flash примочка

Нужно обсчитать сайт с дизайном... туда надо прикрутить стандартную цмску какую-нибудь

Есть две нестандартные функции.

1. Каталог экранов. Там нужно будет с картой заморочиться. Ну и каталог экранов сделать

2. Функция протестируй ролик. На флеше. Пользователь загружает видео-ролик в avi или mpg на сайт, где ролик - конвертится в flv. И потом вставляется в другую флеш композицию и показывается пользователю на сайте.

В приложении ТЗ

По возможности дайте цену на весь сайт и отдельно на функцию "Протестируй ролик" которая на flash