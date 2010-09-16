Сайт для фирмы

$1000
Сайты «под ключ»Завершен23 заявки337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать дизаин сверстать и наполнить его контентом.Фирма занимается мобильными телефонами,их прoдожей и евляеться предстовителям мобиьной связи.Сайты примеры http://moldcell.md , http://orange.md , http://vodafone.com . Нужен сночало сайт с последуйшей интеграцией интернет магазина. Остовляйте свои предложения и цену.Больше скажу при личной переписке.

13 лет назад
L_w
32 годаПортугалия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
nwistudio
Лалала 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$400
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Сайт с элементами каталога + flash примочка

    Нужно обсчитать сайт с дизайном... туда надо прикрутить стандартную цмску какую-нибудь Есть две нестандартные функции. 1. Каталог экранов. Там нужно будет с картой заморочиться. Ну и каталог экранов сделать 2. Функция протестируй ролик. На флеше. Пользователь ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Казино

    Казино с партнеркой. Собственно лобби (дизайн, флеш), серверная часть (статистики, управление игроками, новости, правила, управление играми, финансы, биллинг, партнерка) 2 рулетки 5 игровых автоматов. Опыт в создание инет казино обязатльный.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Городской портал на Drupal

    $1000

    Здравствуйте, ув. Фрилансеры и Студии!) Нужно создать городской портал на Drupal. Будут следующие проекты в портале: 1) Каталог сайтов 2) Организации 3) Новости 4) Недвижимость 5) Авто 6) Афиша 7) Доска объявлений 8) Форум IPB 9) ГорСправка 10) Голосования 11) ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать интернет-магазин услуг на InSales

    $400

    На основе существующего сайта (http://www.bsline.ru/) необходимо разработать новый, который в то же время будет представлять из себя интернет- магазин услуг компании. То есть в качестве товара в магазине будут выступать услуги. Необходима полная ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайтов-сателлитов

    Требуется создать несколько небольших простеньких сайтов направленности ЗОЖ под СУ Joomla Цель - передача веса на центральный. Ответ писать в виде стоимости работы за 1 сайт.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать 4 сайта визитки.

    Нужно создать 4 сайта визитки по тематике больничный лист. Так же нужно продвижение их в яндексе за 2-3 месяца в первую десятку(по данной тематике). Оплата за работу по этапно. Сроки и цена?

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создать сайт на Drupal

    Небольшой компании требуется создать сайт на Drupal. Мы ищем исполнителя, который сможет придумать дизайн сайта и воплотить его в виде страниц с текстовым и графическим наполнением. На сайте не будет скриптов и других сложных элементов, ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта.

    Требуется создать сайт под ключ, по тех. заданию. Обьем работы схож с сайтом http://navimed.com.ua. Тех задание будет предоставлено выбранному исполнителю. Варианты оплаты: частями параллельно выполненным этапам работы, или же по окончанию полная сумма. Местонахождение исполнителя : Украина По ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад