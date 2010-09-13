Нужен сайт

Нужно обсчитать сайт с дизайном... туда надо прикрутить стандартную цмску какую-нибудь Есть две нестандартные функции. 1. Каталог экранов. Там нужно будет с картой заморочиться. Ну и каталог экранов сделать 2. Функция протестируй ролик. На флеше. Пользователь ...