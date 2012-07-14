Nikolash

Николай Nikolash

 
40 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение сайта на ucoz

    Нужно наполнять сайт на ucoz(тексты,картинки,файлы), рерайт(источники покажу),также мелкие работы с сайтом(добавление кодов).Сайт по игре WOT

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи для магазина сумок

    Нужны хорошие статьи на темы: женские,мужские сумки(разные бренды);тенденции моды!;зонты,платки и все что с этим связано!Статьи от 2000 знаков.Жду предложений от знающих тематику людей! Предложение с указанием цены за 1000 знаков,рассмотрю как копирайт так и рерайт(уникальность не ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Требуется наполнение интернет-магазина сумок для начала около 100 товаров,дальше-больше! Предоставляются ссылки на сайты поставщиков.перенести краткое описание(желательно рерайт),фото товара! Движок самописный,в нем все просто. Указывайте цены за 1 товар.

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт

    Сайт с оригинальным дизайном, тематика металлопрокат. CMS Joomla Дизайн Наполнение контентом Подбор и прописывание ключевых слов (метатеги),тексты с ключами есть Правильное использование заголовков (h1-h4) Формирование правильного заголовка страниц (для каждой страницы свой удобный для поиска) перелинковка страниц Формирование правильных ссылок Формирование карты сайта (скармливание ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать уникальные статьи

    Нужно написать профессиональные статьи на тему металлопрокат,арматура,балка,швеллер и т.д. с тех описанием.Кто ЗНАЕТ! эту тему пишите!

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт

    $100

    Нужен простой и удобный сайт по продаже безлимитных тарифных планов мобильной связи с дальнейшим продвижением. Наполнение:рерайт с сайта

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад