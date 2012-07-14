Создать магазин сумок с интеграцией товаров с другого магазина,по сути нужен дизайн с функционалом!
- $100Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно наполнять сайт на ucoz(тексты,картинки,файлы), рерайт(источники покажу),также мелкие работы с сайтом(добавление кодов).Сайт по игре WOTНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужны хорошие статьи на темы: женские,мужские сумки(разные бренды);тенденции моды!;зонты,платки и все что с этим связано!Статьи от 2000 знаков.Жду предложений от знающих тематику людей! Предложение с указанием цены за 1000 знаков,рассмотрю как копирайт так и рерайт(уникальность не ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется наполнение интернет-магазина сумок для начала около 100 товаров,дальше-больше! Предоставляются ссылки на сайты поставщиков.перенести краткое описание(желательно рерайт),фото товара! Движок самописный,в нем все просто. Указывайте цены за 1 товар.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
Мелкие доработки на WordPress: поменять меню,добавить прайсПрочее6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать оптимизированный сайт для компании торгующей металлопрокатом!Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Доделать сайт http://rosmettorg.ruПрочее8 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайту http://millionierbux.ru требуются журналисты, пишите кто знает тематику!Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Проблема такова: аваст находит вирус(только он) JS:ScriptIP-inf [Trj], не могу найти может кто поможет?? Сайт http://millionierbux.ruТестирование сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сделать сайт подобный http://ya-vk.ru/ , с другим дизайном и рерайтом текстов! оптимизированный под поисковики! Остальное при общении!Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт с оригинальным дизайном, тематика металлопрокат. CMS Joomla Дизайн Наполнение контентом Подбор и прописывание ключевых слов (метатеги),тексты с ключами есть Правильное использование заголовков (h1-h4) Формирование правильного заголовка страниц (для каждой страницы свой удобный для поиска) перелинковка страниц Формирование правильных ссылок Формирование карты сайта (скармливание ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать профессиональные статьи на тему металлопрокат,арматура,балка,швеллер и т.д. с тех описанием.Кто ЗНАЕТ! эту тему пишите!Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно доделать сайт:добавить тексты(рерайт),перелинковка страниц,мелкие доработки!!Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен простой и удобный сайт по продаже безлимитных тарифных планов мобильной связи с дальнейшим продвижением. Наполнение:рерайт с сайтаСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад