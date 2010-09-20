Сайт на джумле

Сайты «под ключ»Завершен7 заявок262 просмотра
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1. Кросбраузерность, ИЕ 7,8 Опера последнии версии, Фаирфокс версий 3

и выше

2. Валидность. http://validator.w3.org/ это важно

3. Сайт принимаю созданные все меню, работающий на 2-х языках. т.е.

можно переключить и все что на странице переведется.

По окончанию даете мне пас в админку я пробую что-то наполнить и

принимаю работу. Оплачиваю на карту и получаю сайт.

http://upload.com.ua/get/901926734/

Ниже напишите свою стоимость за работу. Исполнителя выберу сам.

13 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
web-maker
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Все сделано по высшему разряду! Всегда на связи. Есть моб. тел., приятен в общении. Продолжаем работать. Спасибо.
Сотрудничеством полностью доволен. Задача была поставлена четко, оплата выполнена сразу.
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