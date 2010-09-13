Создание сайта по продаже Counter-Strike серверов

Друзья!

Есть огромное желание заняться продажей Counter-Strike серверов, но нет сайта, с помощью которого эти продажи можно значительно увеличить.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем спасибо за внимание!

сайт должен быть по функционалу как вот этот http://www.forteam.ru/

дизайн не имеет значения какой будет

сложные моменты которые нужны?

Автоматическая установка игрового сервера. Интуитивное управление, настройка модулей и плагинов

+ панель управления сервером для юзеров