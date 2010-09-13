Создание сайта по продаже Counter-Strike серверов

Нужно скопировать мой сайт joomla 1,0 на новый домен, сделать рерайт, подобрать и уникализировать шаблон, перетасовать категории, заменить картинки с другим вотермарком, сделать лёгкое продвижение. Вообщем скопированный сайт будет для другого региона и должен выглядеть абсолютно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья!
Есть огромное желание заняться продажей Counter-Strike серверов, но нет сайта, с помощью которого эти продажи можно значительно увеличить.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем спасибо за внимание!
сайт должен быть по функционалу как вот этот http://www.forteam.ru/
дизайн не имеет значения какой будет
сложные моменты которые нужны?
Автоматическая установка игрового сервера. Интуитивное управление, настройка модулей и плагинов
+ панель управления сервером для юзеров
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