Скопировать и уникализировать сайт (joomla 1,0)

Нужно скопировать мой сайт joomla 1,0 на новый домен, сделать рерайт, подобрать и уникализировать шаблон, перетасовать категории, заменить картинки с другим вотермарком, сделать лёгкое продвижение.

Вообщем скопированный сайт будет для другого региона и должен выглядеть абсолютно другим и для людей и для роботов.

ДИЗАЙН

Типовой, уникализированный

SEO

Ссылки, каталоги, статьи