Разработать сайт

Нужно скопировать мой сайт joomla 1,0 на новый домен, сделать рерайт, подобрать и уникализировать шаблон, перетасовать категории, заменить картинки с другим вотермарком, сделать лёгкое продвижение. Вообщем скопированный сайт будет для другого региона и должен выглядеть абсолютно ...
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