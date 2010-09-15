Сайт для туристического агентства

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок327 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать веб-сайт для небольшого туристического агенства.

Примеры сайтов которые хотелось бы реализовать:

http://www.eraytour.com.ua/

http://www.allintravel.ru/

http://www.prosite.com.ua/gallery.php?id=05 (оригинальный дизайн)

http://www.alltours.net.ua/?lvlbase=true

Функционал:

1. подбор и бронирование тура (в идеале хорошо бы подключаться к системам туроператров для вытягивания данных на сайт). Туроператоры с которыми работает агенство несколько: TEZ Tour, Coral Travel и пр. крупные

2. Описание стран, городов, курортов, отелей..

3. Фотогаллерея

4. Новости

Нужно предложить бюджетный вариант, с использованием готовых решений.

Прошу беспокоить только тех кто уже делал подобные тур. сайты. В комментарниях к проекту указывайте сразу ссылки на ваши работы!

13 лет назад
ardisukr
Евгений 
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать сайт

    Сверстать сайт и сделать админку под него. Дизайн и ТЗ в аттаче. ПРЕДОПЛАТЫ нет и не будет. РАБОТА ПО ПРИНЦИПУ "сделал и показал работу - получил деньги" Предлагайте ваши цены. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ - 1 неделя! P.S. Мысли по ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проект по Webmoney

    Приветствую. Интересует создание сервиса по обмену електронной валюты, Кредитование ( выдача лимитов доверия ) , а также пополнения електронной валюты вебмани путем смс. Возможно ли такое сделать???

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка социального портала nashpozitiv.ru

    $2500

    Доброго времени! Ищем специалистов для разработки портала www.nashpozitiv.ru Направленность портала: социальная, патриотическая, с позитивным уклоном. Основная аудитория: позитивные и не равнодушные люди. Цель: социальная ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать сайт

    $1000

    Разработать сайт по прилагаемому описанию. или Написать ТЗ на разработку сайта по прилагаемому описанию. Указывайте цену и сроки на оба вида работы. Если информации для Вас достаточно в описании, цену за ТЗ можно не указывать.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт на джумле

    1. Кросбраузерность, ИЕ 7,8 Опера последнии версии, Фаирфокс версий 3 и выше 2. Валидность. http://validator.w3.org/ это важно 3. Сайт принимаю созданные все меню, работающий на 2-х языках. т.е. можно переключить и все что на странице переведется. По ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта по продаже Counter-Strike серверов

    Друзья! Есть огромное желание заняться продажей Counter-Strike серверов, но нет сайта, с помощью которого эти продажи можно значительно увеличить. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Всем спасибо за внимание! сайт должен быть по функционалу как вот этот http://www.forteam.ru/ дизайн не имеет ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен аналог сайта

    Аналог сайта shopline_kz дизайн и хтмл верстка с меня только тут надо чтобы еще была регистрация пользователей, которые могли бы сами добавлять товары ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад