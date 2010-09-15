Требуется создать форум с уже готовым контентом

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки134 просмотра
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Создать форум на подобии этого pornload.ru

это не совсем форум тут парсятся сайты с фильмами и фотками. это самонаполняющийся форум.

вот мне нужно именно такое и по возможности с синонимайзером

13 лет назад
mansurvip
Арутюн 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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