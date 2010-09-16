Сайт и последующее продвижение

Требуется сайт на джомул, с 5-ю разделами Главная, Услуги, Наши цены, Общее,Контакты Легкий дизайн. Примеры предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт, который бы появился в результатах поиска по темам и смежным темам, которые вы предложите.
- вывоз снега
- уборка снега
- аренда снегоуборочной техники
к 1 декабря 2010
- асфальтирование
- благоустройство территории
- строительство дорог
- дорожные работы
- аренда техники
- продажа песка щебня
к 1 апреля 2011
Надо написать план действий с датами и стоимостью работ, чтобы можно было запланировать траты на сайт.
Сейчас у компании нет сайта и он никогда не был нужен, неизвестно будет ли от него толк и прибыл, потому что тематика в Интернете не очень интересна пользователям, поэтому бюджет ограничен, но сайт хочется сделать.
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
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