Сайт и последующее продвижение

Создать сайт, который бы появился в результатах поиска по темам и смежным темам, которые вы предложите.

- вывоз снега

- уборка снега

- аренда снегоуборочной техники

к 1 декабря 2010

- асфальтирование

- благоустройство территории

- строительство дорог

- дорожные работы

- аренда техники

- продажа песка щебня

к 1 апреля 2011

Надо написать план действий с датами и стоимостью работ, чтобы можно было запланировать траты на сайт.

Сейчас у компании нет сайта и он никогда не был нужен, неизвестно будет ли от него толк и прибыл, потому что тематика в Интернете не очень интересна пользователям, поэтому бюджет ограничен, но сайт хочется сделать.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.