Разработка сайта (доставка товаров из-за рубежа)

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка сайта сервиса по доставке товаров из Китая.

Имеется первоначальный макет дизайна, требующий аудита и корректировок.

Также необходимо разработать логотип сайта.

Начальный макет главной страницы, примерная структура и краткое тех.задание – в приложении.

Срок исполнения: до 3 недель.

Интересует стоимость подобного проекта.

КАНДИДАТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ БЕЗ ПОРТФОЛИО НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Рекомендации и отзывы клиентов приветствуются.

За дополнительной информацией, пожалуйста обращайтесь:

[email protected]

skype: 5tyxxx

13 лет назад
5tyxxx
40 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать сервис рекламной строки как nolix.ru

    Требуется разработать сервис рекламной строки как nolix.ru Программирование веб-интерфейсов – кабинет веб-мастера, кабинет рекламодателя, панель администрирования, топ площадок, Топ Веб мастеров, Вообщем нужно скопировать весь функционал. + помимо строки добавить несколько ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание WAP портала

    Требуется разработчик или команда с большим опытом создания WAP сайтов и порталов. Нужно разработать портал для продажи мобильного контента. Возможны варианты с дизайном или чисто разработка. Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио с указанием цен на [email protected]

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мега сайт-сервис для форумов и блогов.

    Создать мега сервис для блогов, форумов ,саитов и рабочих столов где люди могут вставлять на свои саиты, блоги - контент (фотки. линейки, смаилик аватары, и кучу всего) с сервиса с помощью кода. То есть ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт и последующее продвижение

    Создать сайт, который бы появился в результатах поиска по темам и смежным темам, которые вы предложите. - вывоз снега - уборка снега - аренда снегоуборочной техники к 1 декабря 2010 - асфальтирование - благоустройство территории - строительство дорог - дорожные работы - аренда техники - ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать сайт

    $500

    Необходимо разработать сайт, с возможностью проверки доменов как здесь http://timeweb.ru/domreg.htm?i=4086&amp;a=0005. От Вас возможность реализации дизайнерских решений, сроки и цены, если есть портфолио оставляйте ссылки

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать информационный сайт.

    Необходимо создать информационный сайт где будет расположена информация о продаже объектов недвижимости. Особенности: 1. Загрузка и выгрузка данных в формате exel, либо другом формате. Чтобы можно было оперативно обновлять информацию о продаваемых объектах недвижимости в одном ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется создать форум с уже готовым контентом

    Создать форум на подобии этого pornload.ru это не совсем форум тут парсятся сайты с фильмами и фотками. это самонаполняющийся форум. вот мне нужно именно такое и по возможности с синонимайзером

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин на Drupal (приватно для Slavison)

    $750

    Интернет-магазин на Drupal CMS + Ubercart, тематика - продажа одежды, текстиля. Короткое описание требований: корзина, различные способы оплаты, в т.ч. электронными деньгами, отзывы, многоступенчатая структура категорий, скидки, возможность выбрать доступный размер и цвет товара. Подробное ТЗ на e-mail

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад