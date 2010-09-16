Создание WAP портала

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки159 просмотров
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Требуется разработчик или команда с большим опытом создания WAP сайтов и порталов.

Нужно разработать портал для продажи мобильного контента. Возможны варианты с дизайном или чисто разработка.

Пожалуйста, присылайте ссылки на портфолио с указанием цен на [email protected]

13 лет назад
vstrecher
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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