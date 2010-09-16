Требуется разработка сайта сервиса по доставке товаров из Китая. Имеется первоначальный макет дизайна, требующий аудита и корректировок. Также необходимо разработать логотип сайта. Начальный макет главной страницы, примерная структура и краткое тех.задание – в приложении. Срок исполнения: до 3 недель. Интересует ...
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Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков.
Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, а примером.
Основное условие:
Нужен талантливый, креативный, профессиональный и ответсвенный исполнитель.
Написание ТЗ на разработку сайта по описанию того, что мы хотим видеть на сайте.
Указывайте цену и сроки на оба вида работы.
Портфолио, в комментариях к проекту указывайте сразу ссылки на ваши работы!
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