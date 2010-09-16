Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS

Сайты «под ключ»Закрыт49 заявок572 просмотра
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Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков.

Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, а примером.

Основное условие:

Нужен талантливый, креативный, профессиональный и ответсвенный исполнитель.

Написание ТЗ на разработку сайта по описанию того, что мы хотим видеть на сайте.

Указывайте цену и сроки на оба вида работы.

Портфолио, в комментариях к проекту указывайте сразу ссылки на ваши работы!

13 лет назад
K_-anna
Анна 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
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