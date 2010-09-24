Нужно сделать рерайт брошюры (по ФЗ152 "Защита персональных данных"): страниц (необходимос сокращение и рерайт текста брошюры в 56), изменение дизайна брошюры под фирменный стиль компании. Наша компания занимается аутсорсингом, ИТ-инфроструктуры, продожей ПО, компьютеров, оргтехники и ...
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- Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать грамотный рерайт текстов для сайта ит-компании (новости статья по тематике сайта). Тематика: ПО, сервисное коммуникационное оборудование, периферийные устройства, Ит-услуги. Тексты пишутся для seo, потому необходимо будет строго соблюдать плотность ключевых слов.Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад