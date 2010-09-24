K_-anna

Анна K_-anna

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт брошюры

    Нужно сделать рерайт брошюры (по ФЗ152 "Защита персональных данных"): страниц (необходимос сокращение и рерайт текста брошюры в 56), изменение дизайна брошюры под фирменный стиль компании. Наша компания занимается аутсорсингом, ИТ-инфроструктуры, продожей ПО, компьютеров, оргтехники и ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS

    Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...

    Сайты «под ключ»49 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайтов рерайтом

    Необходимо сделать грамотный рерайт текстов для сайта ит-компании (новости статья по тематике сайта). Тематика: ПО, сервисное коммуникационное оборудование, периферийные устройства, Ит-услуги. Тексты пишутся для seo, потому необходимо будет строго соблюдать плотность ключевых слов.

    Рерайт текстаТексты для сайта
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад