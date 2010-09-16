Создание сайта регистратора доменных имен

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки142 просмотра
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Необходимо создать сайт под ключ по регистрации доменных имен. Сайт должен быть интегрирован с системой Regtime (Webnames.ru) описание в http://www.webnames.ru/regtimesrs_wn.pl

Дизайн и верстку предоставим. Основные модули и компоненты системы регистрации доменов

- модуль авторизации пользователей

- модуль редактирования контактных данных владельцев, администраторов, и т.п.

- модуль контроля доступности доменов

- модуль создания, подтверждения, заявок

- модуль управления доменами

- модуль настройки ДНС-серверов

- модуль проверки ДНС-серверов пользователей

- модуль отправки заявок и обработки ответов автоматизированных систем

- модуль приема оплат, и биллинга

- модуль уведомлений о проблемах прохождения заявок, приближении сроков продления доменов

- реферальная система

ОПЫТ подобных работ или участия в подобных проектах необходим

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13 лет назад
cambala
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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