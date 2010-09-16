Создание сайта регистратора доменных имен

Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...
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Необходимо создать сайт под ключ по регистрации доменных имен. Сайт должен быть интегрирован с системой Regtime (Webnames.ru) описание в http://www.webnames.ru/regtimesrs_wn.pl
Дизайн и верстку предоставим. Основные модули и компоненты системы регистрации доменов
- модуль авторизации пользователей
- модуль редактирования контактных данных владельцев, администраторов, и т.п.
- модуль контроля доступности доменов
- модуль создания, подтверждения, заявок
- модуль управления доменами
- модуль настройки ДНС-серверов
- модуль проверки ДНС-серверов пользователей
- модуль отправки заявок и обработки ответов автоматизированных систем
- модуль приема оплат, и биллинга
- модуль уведомлений о проблемах прохождения заявок, приближении сроков продления доменов
- реферальная система
ОПЫТ подобных работ или участия в подобных проектах необходим
С Вашей стороны требуется оценка по срокам и стоимости
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