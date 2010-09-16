Сайт на Wordpress под ключ

Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема - http://www.wpzoom.com/demo/tribune/.
Стоимость просьба указать с учетом:
- перевод темы на русский язык
- установка на Ваш хостинг
- настройка и проверка работоспосбности темы
- установка, настройка и активация плагинов, что есть в теме + добавить при необходимости новые (минимально: фильтрация спама в комментариях, напр. ReCaptcha. Плагины для СЕО. Русские даты. Транслитерация русских символов URL в английские. Плагин вставки видео - тоже нужен, пока не вникал, вроде он уже в теме. Плагин для работы с тегами страниц. Плагин для удобства администрирования. Плагин русскоязычных социальных закладок). Разумные предложения по плагинам приветствуются и работа по их установке - оплачивается :)
- правки по ходу работы
- установка и настройка на моем хостинге.
- платная поддержка/доработка за разумные помесячные деньги
Условия работы:
1. 100% оплата тОлько после установки, настройки и проверки правильности работы темы и всех плагинов на моем хостинге. Я уже вышел из того возраста и положения, когда кидают. А вот меня пытаются регулярно )))
2. Желательно исполнитель из Киева.
3. Форма оплаты - любая.
Требования к Исполнителю:
1. Не менее 1 года в сервисе
2. Реальные и в сетИ (а не в скриншотах) и приличные работы на Wordpress.
3. От вас - предложения по срокам и порядку работы.
О себе:
1. Меня - Игорь Викторович )))
2. Ненавижу даунов, так и не прочитавших задание и автоматом отвечающих: "сделаем", "стучите в асю", "шлите тз", и т.п.
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