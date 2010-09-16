Сайт на Wordpress под ключ

Тема - http://www.wpzoom.com/demo/tribune/.

Стоимость просьба указать с учетом:

- перевод темы на русский язык

- установка на Ваш хостинг

- настройка и проверка работоспосбности темы

- установка, настройка и активация плагинов, что есть в теме + добавить при необходимости новые (минимально: фильтрация спама в комментариях, напр. ReCaptcha. Плагины для СЕО. Русские даты. Транслитерация русских символов URL в английские. Плагин вставки видео - тоже нужен, пока не вникал, вроде он уже в теме. Плагин для работы с тегами страниц. Плагин для удобства администрирования. Плагин русскоязычных социальных закладок). Разумные предложения по плагинам приветствуются и работа по их установке - оплачивается :)

- правки по ходу работы

- установка и настройка на моем хостинге.

- платная поддержка/доработка за разумные помесячные деньги

Условия работы:

1. 100% оплата тОлько после установки, настройки и проверки правильности работы темы и всех плагинов на моем хостинге. Я уже вышел из того возраста и положения, когда кидают. А вот меня пытаются регулярно )))

2. Желательно исполнитель из Киева.

3. Форма оплаты - любая.

Требования к Исполнителю:

1. Не менее 1 года в сервисе

2. Реальные и в сетИ (а не в скриншотах) и приличные работы на Wordpress.

3. От вас - предложения по срокам и порядку работы.

О себе:

1. Меня - Игорь Викторович )))

2. Ненавижу даунов, так и не прочитавших задание и автоматом отвечающих: "сделаем", "стучите в асю", "шлите тз", и т.п.