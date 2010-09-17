Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...
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Нужен простенький сайт, по типу сайта визитки, без особых излишков + его раскрутка в поисковиках.
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