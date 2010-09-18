Создание сложного проекта на php под ключ

Требуется разработать сайт по недвижимости на базе 1С-Битрикс. На первом этапе предполагается использовать версию «Стандарт». Краткое ТЗ в аттаче, полная версия будет предоставлена к началу работ. Обратите внимание: проект рассчитан на два этапа, сейчас речь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт-систему на php с базами данных, скриптами и тд. и тп. аналогичную известной SEO системе по продаже ссылок навсегда gogetlinks.net
- На сайте должна быть Админка (полная статистика, система должна высчитывать % прибыли системы + реферальные программы, контроль над пользователями, их сайтами донорами и тд. и тп.)
- Создание внутренней валюты сайта в рублях и $(интегрировать с webmoney, пополнение баланса через вебмани и вывод средств тоже через вебмани только с разрешением администратора)
- Два раздела Оптимизатор и Вебмастер (Заказчик и исполнитель) - поиск площадок, отправление заявок на размещение, подтверждение и тд. и тп.
Вообщем сложная сайт-система под ключ (!) похожая по функциям на gogetlinks.net или linktolink.ru
Если цена будет предложена высокой, мы ее сможем рассмотреть только с рассрочкой от 6 месяцев.
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