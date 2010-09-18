Создание сложного проекта на php под ключ

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок604 просмотра
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Сделать сайт-систему на php с базами данных, скриптами и тд. и тп. аналогичную известной SEO системе по продаже ссылок навсегда gogetlinks.net

- На сайте должна быть Админка (полная статистика, система должна высчитывать % прибыли системы + реферальные программы, контроль над пользователями, их сайтами донорами и тд. и тп.)

- Создание внутренней валюты сайта в рублях и $(интегрировать с webmoney, пополнение баланса через вебмани и вывод средств тоже через вебмани только с разрешением администратора)

- Два раздела Оптимизатор и Вебмастер (Заказчик и исполнитель) - поиск площадок, отправление заявок на размещение, подтверждение и тд. и тп.

Вообщем сложная сайт-система под ключ (!) похожая по функциям на gogetlinks.net или linktolink.ru

Если цена будет предложена высокой, мы ее сможем рассмотреть только с рассрочкой от 6 месяцев.

PHP
13 лет назад
oleg-muhin
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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