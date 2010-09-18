Требуется разработать сайт по недвижимости на базе 1С-Битрикс. На первом этапе предполагается использовать версию «Стандарт». Краткое ТЗ в аттаче, полная версия будет предоставлена к началу работ. Обратите внимание: проект рассчитан на два этапа, сейчас речь идет о реализации ТОЛЬКО первого этапа. Поэтому давайте свои оценки только на функционал, относящийся к первому этапу. В случае успешного завершения работ мы будем рады продолжить сотрудничество с Вами и на втором этапе.

Требования к Исполнителю:

• Сертификация 1С-Битрикс;

• Реальные работы, выполненные на 1С-Битрикс;

• Опыт программирования на PHP;

• Умение разрабатывать с нуля или вносить изменения в шаблон сайта (предполагается использовать готовый шаблон с некоторыми изменениями). Знание графических пакетов не требуется.

• Дополнительным плюсом являются: опыт работы с картами (yandex и/или google).

Ваши предложения должны содержать:

• Общую стоимость работ – обязательно! Если стоимость зависит от каких-то вариантов (например, с использованием готового шаблона/с созданием шаблона «с нуля») – укажите все варианты. Если у Вас есть какие-то вопросы по ТЗ, влияющие на стоимость работ, высылайте, и мы оперативно ответим.

• Сроки выполнения работ.

• Ваши пожелания по организации процесса взаимодействия с Заказчиком, этапности работ (можно в виде плана-графика) и платежей.

• И, разумеется, описание Вашего опыта с указанием реализованных работ.