Нужен сайт для фирмы по продаже "Nano-pad" Должно быть 3 страницы + контакты. А так же дизайн сайта. Сайт желательно на иврите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать сайт по недвижимости на базе 1С-Битрикс. На первом этапе предполагается использовать версию «Стандарт». Краткое ТЗ в аттаче, полная версия будет предоставлена к началу работ. Обратите внимание: проект рассчитан на два этапа, сейчас речь идет о реализации ТОЛЬКО первого этапа. Поэтому давайте свои оценки только на функционал, относящийся к первому этапу. В случае успешного завершения работ мы будем рады продолжить сотрудничество с Вами и на втором этапе.
Требования к Исполнителю:
• Сертификация 1С-Битрикс;
• Реальные работы, выполненные на 1С-Битрикс;
• Опыт программирования на PHP;
• Умение разрабатывать с нуля или вносить изменения в шаблон сайта (предполагается использовать готовый шаблон с некоторыми изменениями). Знание графических пакетов не требуется.
• Дополнительным плюсом являются: опыт работы с картами (yandex и/или google).
Ваши предложения должны содержать:
• Общую стоимость работ – обязательно! Если стоимость зависит от каких-то вариантов (например, с использованием готового шаблона/с созданием шаблона «с нуля») – укажите все варианты. Если у Вас есть какие-то вопросы по ТЗ, влияющие на стоимость работ, высылайте, и мы оперативно ответим.
• Сроки выполнения работ.
• Ваши пожелания по организации процесса взаимодействия с Заказчиком, этапности работ (можно в виде плана-графика) и платежей.
• И, разумеется, описание Вашего опыта с указанием реализованных работ.
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