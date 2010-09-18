Создание сайта (включая дизайн) под ключ с CMS (возможность редактирования текстов, управление разделами, новостями; поиск по сайту, позможность добавления языков. Тематика сайта – корпоративный сайт. Воплощение нравится у http://www.yota.ru/ru/, но данный сайт является не аналогом, ...
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Необходимо создать простой интернет-магазин по фото и видеотехнике на любой CMS с возможностью дальнейшего расширения функционала. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 10 тысяч наименований выбор платформы CMS оставляю на выбор разработчика, главное чтоб база данных быстра работала и от большого наплыва посетителей, не было никаких глюков. Если есть возможность просьба расписать стоимость разработки каждого пункта в отдельности. При выборе CMS исполнителем просьба проинформировать о достоинствах и недостатках данной выбранной системы. Хостинг и домен уже имеются, шаблон того как должна выглядеть страничка, вышлю конкретному выбраному исполнителю.
Основные возможности и описание
1) добавление товаров в базу
2) Импорт/Экспорт в Excel (в CSV)
3) модуль поиска по характеристикам товара
4) Категории пользователей сайта - Не зарегистрированный покупатель - Зарегистрированный покупатель
5) Каждому зарегистрированному покупателю нужно проставить свою скидку в зависимости от суммы покупок с накоплением (систему скидок оговорим с конкретным разработчиком позже)
6) Возможность вывода информации "С данным товаром покупают также"
7) Возможность загружать несколько фотографий
8) Возможность редактирование статей и новостей
9) Параметры товара: фото (4-5штук), краткое описание
10) Разделы Главная; Оплата; Доставка; Контакты; О нас; Новинки, Акции; Распродажа; Статьи ; Новости; Корзина;
11) В контактах должна быть возможность отправить письмо администратору с указанием своего эл. адреса.
Обязательно:
1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.с
1. Наличие почтового ящика.
2. Наличие ICQ или аналогов.
3. Работа по ТЗ
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