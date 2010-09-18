Необходимо создать простой интернет-магазин по фото и видеотехнике на любой CMS с возможностью дальнейшего расширения функционала. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 10 тысяч наименований выбор платформы CMS оставляю на выбор разработчика, главное чтоб база данных быстра работала и от большого наплыва посетителей, не было никаких глюков. Если есть возможность просьба расписать стоимость разработки каждого пункта в отдельности. При выборе CMS исполнителем просьба проинформировать о достоинствах и недостатках данной выбранной системы. Хостинг и домен уже имеются, шаблон того как должна выглядеть страничка, вышлю конкретному выбраному исполнителю.

Основные возможности и описание

1) добавление товаров в базу

2) Импорт/Экспорт в Excel (в CSV)

3) модуль поиска по характеристикам товара

4) Категории пользователей сайта - Не зарегистрированный покупатель - Зарегистрированный покупатель

5) Каждому зарегистрированному покупателю нужно проставить свою скидку в зависимости от суммы покупок с накоплением (систему скидок оговорим с конкретным разработчиком позже)

6) Возможность вывода информации "С данным товаром покупают также"

7) Возможность загружать несколько фотографий

8) Возможность редактирование статей и новостей

9) Параметры товара: фото (4-5штук), краткое описание

10) Разделы Главная; Оплата; Доставка; Контакты; О нас; Новинки, Акции; Распродажа; Статьи ; Новости; Корзина;

11) В контактах должна быть возможность отправить письмо администратору с указанием своего эл. адреса.

Обязательно:

1. Обязательный выход на связь один раз в сутки с информированием о процессе работы.с

1. Наличие почтового ящика.

2. Наличие ICQ или аналогов.

3. Работа по ТЗ