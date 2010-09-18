Нужно создать полную копию сайта (перенести)

Ищу готовое решение интернет-магазина шин и дисков. Покажите свои работы и назначте цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести сайт на другой хостинг. Данных от хостинга нет.
Т.е. по сути нужно сделать полную копию сайта.
Проект: artelhotel.ru
Ваши предложения?
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