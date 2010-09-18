Нужно создать полную копию сайта (перенести)

Нужен простой сайт на тему музыкальный портал. Нужно сделать функционировавший сайт со всеми разделами и демонстрирующем контентом. Требуется: создать простенький сайт на CMF DLE 9.0 с адаптированным под него шаблоном и всеми нужными модулями. Функционал: галерея(flash, jQuery) - ...