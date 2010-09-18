Нужно создать полную копию сайта (перенести)

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перенести сайт на другой хостинг. Данных от хостинга нет.

Т.е. по сути нужно сделать полную копию сайта.

Проект: artelhotel.ru

Ваши предложения?

13 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    Необходимо создать простой интернет-магазин по фото и видеотехнике на любой CMS с возможностью дальнейшего расширения функционала. Поскольку со временем планируется увеличить количество товар до 10 тысяч наименований выбор платформы CMS оставляю на выбор разработчика, ...

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой сайт на тему Музыкальный портал

    $100

    Нужен простой сайт на тему музыкальный портал. Нужно сделать функционировавший сайт со всеми разделами и демонстрирующем контентом. Требуется: создать простенький сайт на CMF DLE 9.0 с адаптированным под него шаблоном и всеми нужными модулями. Функционал: галерея(flash, jQuery) - ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изготовление проекта тетрис на деньги

    Требуется программист для изготовления уникального проекта - игры тетрис на деньги. Суть игры будет заключаться в следующем. Первые три игрока, которые наберут наибольшее количество очков за сутки станут победителями. Для участия в игре люди должны зарегистрироваться ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта регистратора доменных имен

    Необходимо создать сайт под ключ по регистрации доменных имен. Сайт должен быть интегрирован с системой Regtime (Webnames.ru) описание в http://www.webnames.ru/regtimesrs_wn.pl Дизайн и верстку предоставим. Основные модули и компоненты системы регистрации доменов - модуль авторизации пользователей - модуль ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Wordpress под ключ

    Тема - http://www.wpzoom.com/demo/tribune/. Стоимость просьба указать с учетом: - перевод темы на русский язык - установка на Ваш хостинг - настройка и проверка работоспосбности темы - установка, настройка и активация плагинов, что есть в теме + добавить при необходимости ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт визитка

    $250

    Сайт визитка производственной компании. Бюджет от 250USD в зависимости от опыта исполнителя. Основная аудитория: а) отечественные и иностранные поставщики. б) специалисты по закупкам предприятий автомобильной промышленности РФ. Тематика - автомобильные комплектующие. Создать и наполнить данными, которые мы отправим выбранному исполнителю. Основные ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад