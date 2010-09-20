Разработка портала о недвижимости

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок337 просмотров
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Необходимо разработать портал о недвижимости. Срок - 30 рабочих дней. ТЗ во вложении.

13 лет назад
argentum39
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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