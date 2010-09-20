Сайт для фотостудии

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок417 просмотров
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Необходимо создать сайт для фотостудии.

Основные требования:

PHP+CodeIgniter+Mysq+JS Jqueryl;

Корректное отображение во всех актуальных браузерах;

Краткое описание:

- Регистрация клиентов;

- Загрузка фотографий (jpg, jpeg). Загрузка должна быть удобная, понятная, поддерживаться одновременная загрузка нескольких файлов и архивов (Этому пункту будет уделено особое внимание);

- Оформление заказа. Подсчет стоимости. Привязка системы скидок;

- Текстовые страницы с возможностью редактирования из админки. (FAQ? о нас итп)

- Админ часть (пользователи, заказы, статические страницы, настройки сайта: скидки, цены итп)

Подробнее при личном общении.

13 лет назад
itmovement
Александр 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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