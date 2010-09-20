Сделать сайт-систему на php с базами данных, скриптами и тд. и тп. аналогичную известной SEO системе по продаже ссылок навсегда gogetlinks.net - На сайте должна быть Админка (полная статистика, система должна высчитывать % прибыли системы + ...
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Необходимо создать сайт для фотостудии.
Основные требования:
PHP+CodeIgniter+Mysq+JS Jqueryl;
Корректное отображение во всех актуальных браузерах;
Краткое описание:
- Регистрация клиентов;
- Загрузка фотографий (jpg, jpeg). Загрузка должна быть удобная, понятная, поддерживаться одновременная загрузка нескольких файлов и архивов (Этому пункту будет уделено особое внимание);
- Оформление заказа. Подсчет стоимости. Привязка системы скидок;
- Текстовые страницы с возможностью редактирования из админки. (FAQ? о нас итп)
- Админ часть (пользователи, заказы, статические страницы, настройки сайта: скидки, цены итп)
Подробнее при личном общении.
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