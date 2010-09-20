Нужно создать простейший интернет-магазин

Сайты «под ключ»Закрытнет заявок129 просмотров
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НУжно создать интернет магазин без админки без сложного функционала и mysql – элементарная корзина, элементарный дизайн. Делов для нормального программиста на 2 часа. Пример сайта tabllets.ru

Оплата по факту( если новый акк на сайте)

499-255-606

13 лет назад
morfin777
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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