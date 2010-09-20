Всем добрый день!

Нужен сайт-визитка под ключ. Функционал сайта должен быть полностью идентичен "морде" фри-ланса - http://www.free-lance.ru/users/sergey2829/?f=4&stamp=15478 (пример).

Нужно зарегистрировать домен, полностью все вопросы по хостингу решить, сделать сайт с возможность такого же портфолио (с превью) + объяснить мне как оно все работает)))

Нужны сроки и бюджет. Без этих данных заявки не рассматриваю.

Работаем либо через сделку без риска, либо с поэтапной оплатой.

Жду ваших предложений.