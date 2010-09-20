Необходимо создать сайт для агентства недвижимости с динамическим обновлением прайс листов.

В агентстве есть обновляемые прайс листы в разныых форматах (можем предоставить любой) html, excel, mdb. нужно чтобы они обновлялись в режиме реального времени или хотя бы раз в час на сайте.

Есть внутренний сервер. Можно сдетать сайт на базе его. вообщем нужно обсуждать и работать.