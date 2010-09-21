Сделать форум на движке phpBB

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Необходимо сделать форум на движке phpBB последней версии. Установить на форум какой-либо бесплатный скин, показать мне возможные скины, что бы я выбрал. Форум должен полностью удовлетворять следующим требованиям:

1. Быть 100% на русском языке и форум и админка!

2. URL страниц должны быть вида: …/community/topic27991.html, …/community/forum43.html, без символов id=, ?, &

3. Отсутствие текстовой версии форума и версии для печати, как на IPB

4. Название темы используется в теге H1 и Title, теги H2-H6 в дизайне нигде не используются, кроме текста сообщений.

5. Отсутствие битых ссылок, страниц с ошибками.

Дополнительно мне потребуется:

1. Консультация по выбору тарифа хостинга Агава.

2. Обучение: основным элементам админцентра; установке на сайт кода контекстной рекламы (например: бегун, яндекс, маркетгид), биржи Sape, mainlink.

3. Убрать сквозную ссылку на http://www.phpbb.com/

4. Убрать лишние, на мой взгляд, элементы сайта, минимизировать код страниц.

5. Прочие услуги

Жду Ваших предложений и цен!

PHP
13 лет назад
NEOlife
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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