Сайт без СМС, только на файлах и на пхп-вставках. Объем - порядка 1000 книг Дизайн - растяжимый. Шрифты должны быть масшабируемые ТЗ - в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать форум на движке phpBB последней версии. Установить на форум какой-либо бесплатный скин, показать мне возможные скины, что бы я выбрал. Форум должен полностью удовлетворять следующим требованиям:
1. Быть 100% на русском языке и форум и админка!
2. URL страниц должны быть вида: …/community/topic27991.html, …/community/forum43.html, без символов id=, ?, &
3. Отсутствие текстовой версии форума и версии для печати, как на IPB
4. Название темы используется в теге H1 и Title, теги H2-H6 в дизайне нигде не используются, кроме текста сообщений.
5. Отсутствие битых ссылок, страниц с ошибками.
Дополнительно мне потребуется:
1. Консультация по выбору тарифа хостинга Агава.
2. Обучение: основным элементам админцентра; установке на сайт кода контекстной рекламы (например: бегун, яндекс, маркетгид), биржи Sape, mainlink.
3. Убрать сквозную ссылку на http://www.phpbb.com/
4. Убрать лишние, на мой взгляд, элементы сайта, минимизировать код страниц.
5. Прочие услуги
Жду Ваших предложений и цен!
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