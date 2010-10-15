Необходимо создать сайт для арт-агентства

Доброго времени суток! Мне необходимо создать сайт для действующего арт-агентства "Creative club". есть свой фирменный стиль. сайт должен быть легким, стильным, с флеш-анимацией, первой страницей в качестве заставки. на сайте будет каталог услуг, описание этих услуг, фотографии по категориям (очень много), статейный материал (много). есть примерные наброски. нужен форум, возможность администраторского редактирования сайта. в дальнейшем можем заключить соглашение о наполнении сайта и его администрировании.

Срок исполнения заказа 15.10.2010 г. надо быстро!

Контакты: почта: [email protected] ICQ: 330579219 Skype: yegevika

С уважением, Елена.