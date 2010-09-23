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Надо сделать сайт bergamo.com.ua, автоматизированным магазином с хорошими поисковыми возможностями и сервисом для клиентов. с минимальными человеческими ресурсами для продажи.
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