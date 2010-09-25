Сайт по продаже\доставке пиццы\суши

$80
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок262 просмотра
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Здравствуйте, ищу хорошего дизайнера и верстальщика, к проекту прикреплено тех задание, нужно сделать только очень хороший дизайн + сверстать весь сайт, БЕЗ флешь элементов, флешь дизайнера я буду искать отдельно, чтобы нарисовал то что мне нужно.

13 лет назад
RamanAnt
Роман 
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
fr1m1nder
Иван 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
5 дней
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