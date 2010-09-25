Портал формата "Доска обьявлений".

Из всего изученного в сети, больше всего понравился портал: www.ss.lv/ru/ Если возможно сделать что-то очень похожее по дизайну (скромно и со вкусом) и функциональности, рассмотрю любые предложения.

Важный момент, интересует опция сортировки обьявлений по английским почтовым кодам. (пример: autotrader.co.uk там видно привязка к почтовым кодам). И возможность платы за подачу обьявления через SMS.

Если всё это возможно реализовать под Joomla, было-бы здорово, но не принципиально.

Бюджет адекватно любой.