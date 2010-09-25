Приватный проект (для AlexsimA)

Здравствуйте, ищу хорошего дизайнера и верстальщика, к проекту прикреплено тех задание, нужно сделать только очень хороший дизайн + сверстать весь сайт, БЕЗ флешь элементов, флешь дизайнера я буду искать отдельно, чтобы нарисовал то что мне ...