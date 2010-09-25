Сайт тендеров на Joomla 1.5

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок212 просмотров
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Необходимо сделать на основе Joomla 1.5 сайт тендеров.

т.з. прилагается.

как Вариант, можно использовать http://demo.templateplazza.net/jobs_plazza/

готовый шаблон для поиска работы, здесь суть та же, только вместо поиска работы идёт поиск тендеров и размесещение тендеров (вместо вакансий).

Дизайн остается "стандартный" - просто вставим какой-то шаблон и всё. Или оставим шаблон с сайта по поиску работы.

Внимание! перед началом работ, ознакомьтесь с нашими правилами!

http://www.weblancer.net/users/sitemaker495/

И называем цену.

Сроки мы ориентируемся на неделю плотной работы.

И обращаемся по асе 553125050

Joomla
13 лет назад
sitemaker495
Герман 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
danenkoff
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Человек попросил срок вместо двух недель, 3 недели согласились. Плату согласились 300 долларов. Но потом началось. "У меня сотрясение мозга". Увеличили срок. "Мой компьютер споймал вирусы". Увеличили срок. Вроде что-то то сделал, а потом пропал... На скайп аську и телефон перестал отвечать (сбрасывает). Безответственный и не исполнительный. РЕКОМЕНДУЮ НИ ЗА ЧТО с НИМ НЕ РАБОТАТЬ!