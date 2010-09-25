Сайт тендеров на Joomla 1.5

Из всего изученного в сети, больше всего понравился портал: www.ss.lv/ru/ Если возможно сделать что-то очень похожее по дизайну (скромно и со вкусом) и функциональности, рассмотрю любые предложения. Важный момент, интересует опция сортировки обьявлений по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать на основе Joomla 1.5 сайт тендеров.
т.з. прилагается.
как Вариант, можно использовать http://demo.templateplazza.net/jobs_plazza/
готовый шаблон для поиска работы, здесь суть та же, только вместо поиска работы идёт поиск тендеров и размесещение тендеров (вместо вакансий).
Дизайн остается "стандартный" - просто вставим какой-то шаблон и всё. Или оставим шаблон с сайта по поиску работы.
Внимание! перед началом работ, ознакомьтесь с нашими правилами!
http://www.weblancer.net/users/sitemaker495/
И называем цену.
Сроки мы ориентируемся на неделю плотной работы.
И обращаемся по асе 553125050
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