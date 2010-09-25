Сайт тендеров на Joomla 1.5

Необходимо сделать на основе Joomla 1.5 сайт тендеров.

т.з. прилагается.

как Вариант, можно использовать http://demo.templateplazza.net/jobs_plazza/

готовый шаблон для поиска работы, здесь суть та же, только вместо поиска работы идёт поиск тендеров и размесещение тендеров (вместо вакансий).

Дизайн остается "стандартный" - просто вставим какой-то шаблон и всё. Или оставим шаблон с сайта по поиску работы.

Внимание! перед началом работ, ознакомьтесь с нашими правилами!

http://www.weblancer.net/users/sitemaker495/

И называем цену.

Сроки мы ориентируемся на неделю плотной работы.

И обращаемся по асе 553125050